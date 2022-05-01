Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika
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Çaykur Rizespor maçının ardından

01.05.2022 22:59

Çaykur Rizespor maçının ardındanOnur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Göztepe'yi 7-1 mağlup etti.

Çaykur Rizespor maçının ardından

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Göztepe'yi 7-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ve Göztepe Teknik Sorumlusu Serdar Sabuncu açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda tarihi bir skorla 7-1 yenerek kümede kalma umutlarını son 3 maç kala matematiksel olarak sürdüren Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Korkmaz, "Oyuncularımı kutluyorum. Sezon başından beri ilk deplasman galibiyetimizi aldık. Küçük bir şansımız var. Bu şansı önümüzdeki haftaya taşıdık. Önce kendimiz kazanacağız ardından rakiplerimizin alacağı sonuçlara bakacağız" dedi. Çok kolay kırmızı kart görüp kolay penaltı verdiklerini belirten Korkmaz, "Bu penaltılar sonuçları etkiledi sezon boyunca. Oyun olarak iyi oynuyoruz. Bu kadar kolay kırmızı kart görüp penaltı verirsek sonuçlar bunlar oldu. Kontratım neyse onu yapacağım. Çaykur Rizespor'da mutluyum. Sezon sonu geleceğimizi göreceğiz" dedi.

SABUNCU: BİZİM İÇİN ACI BİR SKOR OLDU

Göztepe Teknik Sorumlusu Serdar Sabuncu ilk maçında aldıkları farklı mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Sabuncu, "Gerçekten bizim için çok üzücü ve acı bir skor oldu. Kırılgan yapımız, oyun başında yediğimiz goller, düşmenin yaşattığı negatif duygular skorun aleyhimize dönmesine neden oldu. Reaksiyon gösterme konusunda eksik kaldık. Merkez orta sahaya yaptığımız hamleler karşılık buldu. Rakibimiz girdiği pozisyonların tamamını gole çevirdi. Bir daha böyle skorları camiamıza yaşatmayız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncularla ilgili ise ciddi yatırım yaptıklarını belirten Sabuncu, "Bu oyuncuları kazanarak Göztepe'nin geleceğini öz kaynaklarımızdan çıkmış oyunculara teslim etmek öncelikli hedefimiz" diye konuştu

Çaykur Rizespor maçının ardından
Çaykur Rizespor maçının ardından
Çaykur Rizespor maçının ardından
Çaykur Rizespor maçının ardından

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Çaykur Rizespor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü Çaykur Rizespor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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