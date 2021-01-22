Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçına 12 eksikle gitti

Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor İstanbul'a 18 kişilik kafile ile gitti.

Trabzon Havalimanından uçakla İstanbul'a giden yeşil-mavili ekip Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelenin son çalışmasını bu şehirde yapacak.

Teknik direktör Stjepan Tomas ile yolların ayrılmasından sonra Sumudica ile prensipte anlaşan Rize temsilcisinin başında sahaya resmi sözleşme imzalanmadığı için Gaziantep FK mücadelesinde olduğu gibi antrenör Ersin Aka çıkacak.

Yeşil-mavililerde 12 eksik

Yeşil-mavili ekipte, Başakşehir maçı öncesinde 12 futbolcu çeşitli nedenlerle kadroda yer almıyor.

Loic Remy, İsmail Köybaşı, Tunay Torun sakatlığı nedeni ile İstanbul'a götürülmezken, Emir Dilaver eşinin doğum yapması nedeni ile izinli bulunuyor. Karadeniz ekibinde 8 futbolcu kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada tutuluyor.

Kafilede yer alan Fernando Andrade'nin ise sakatlığının ciddi olduğu için forma giymemesi bekleniyor. Eksiklerin çokluğu nedeniyle transfer döneminde sözleşmesi yeniden aktif edilen Yunan oyuncu Dimitris Chatziisaias kadroya dahil edildi.

Yeşil-mavili ekibin İstanbul kafilesinde 3'ü kaleci 18 oyuncu bulunuyor.