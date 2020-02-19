Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçına odaklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçına odaklandı - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçına odaklandı

7 saat önce

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü iç sahadaki Medipol Başakşehir maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçına odaklandı, System.String[]

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü iç sahadaki Medipol Başakşehir maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oğuz Kağan Güçtekin, teknik direktör İsmail Kartal'ın 22. haftadaki Gaziantep FK maçında kendisine ikinci kez ilk 11'de şans verdiğini belirtti.

Gaziantep FK maçını değerlendiren Oğuz Kağan, "Takım olarak Gaziantep FK maçına çok iyi hazırlandık. Takım ve bireysel olarak daha iyisini yapabilirdik. Galip gelmek istiyorduk ama sahada bazı şeyler istediğimiz gibi olmadı. İlk yarı maça tutuk başladık. 25. dakikadan sonra oyuna iyi başladık. İkinci yarıya da aslında iyi başladık ama beklenmedik bir gol ve kırmızı kart rakibimize avantaj sağladı. Rakibimiz galip geldi." ifadelerini kullandı.

Oğuz Kağan, Medipol Başakşehir maçı hedefiyle ilgili şunları söyledi:

"Şimdi önümüzdeki Medipol Başakşehir maçı var. Bu maça odaklandık. En iyi şekilde hazırlanıp sahaya çıkacağız. Bu maçı kazanarak taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz. Çaykur Rizespor olarak nasıl daha başarılı oluruz, taraftarımızı daha çok nasıl mutlu ederiz şu an bunu düşünüyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:16 Kaynak: AA
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