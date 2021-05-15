Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçının ardından

15.05.2021 21:17

Süper Lig'in son haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, takımın çabuk pes ettiğini, daha iyi performans beklediği oyuncular olduğunu söyledi.

Süper Lig'in son haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, takımın çabuk pes ettiğini, daha iyi performans beklediği oyuncular olduğunu söyledi.

Uygun, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, ligi galibiyet ile kapatmak, taraftarı mutlu etmek istediklerini ama başaramadıklarını belirtti.

Sözleşmesi biten oyuncuların sakatlanma korkusu, 8 etkin oyuncunun sakatlıkları nedeni ile oynamadığını ifade eden Uygun, "Her şeye rağmen Süper Lig'deki en yüksek puan ile sezonu bitirdik. İnşallah yeni sezonda taraftarımızın arzuladığı, yüreği ile sahada bütün mücadelesini verecek bir futbolcu kadrosunu kurmak, başarı hikayesini yazmak tüm hayalimiz." dedi.

Sözleşmesi devam edip ayrılmak isteyen, sözleşmesi bitip devam edecek oyuncular olduğuna değinen Uygun, "Süreci doğru şekilde planlayıp 27 veya 28 Haziran'da sezonu açıp kadromuzu planlamış oluruz. Beş genç futbolcu kardeşimiz kiralık, kendi evlatlarımızı takıma dahil edeceğiz. Yabancı sürecini TFF'nin verdiği karar doğrultusunda şekillendireceğiz. 11 yabancımız var. Bütün çalışmaları yapıp gidecek kalacakların raporunu verdik. Bundan sonraki süreci Sayın Başkanımız, sportif direktörümüz ile yönetip yeni sezona mutlu girmek istiyoruz." diye konuştu.

Bazı şeylerin istediği gibi gitmediğine ve kadroyu kendisinin kurmadığına aktaran Uygun, "Daha iyi performans beklediğim oyuncular vardı. Rizespor kaybetse bile bu kadar çabuk pes etmez. Yapılan faulde sesimiz çıkmıyor. Kaybedilecek bir topun değeri var. Yeni sezonda sahada agresifliği mücadeleyi gösterecek oyuncularla devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Uygun, sezon içerisinde takımın haksız eleştirilere uğradığının altını çizerek, "Rizespor forması çok değerlidir. Hiç kimse eleştiremez, onu giyen herkes yüreği ile mücadele eder. Birilerinin egolarını tatmin ettiğinde Rizepsor sevdalılarının onlara gereken cevabı vereceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman: "Zaman zaman baskı yedik ama 2-0 bitti"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, son derece rahat, sıkıntısız bir maçın oynandığını söyledi.

İki takımın da maçı kazanıp birkaç basamak daha yükselmek isteği ile sahaya çıktığını vurgulayan Kocaman, "Son 6 haftada 5 gol atarak 12 puan aldık. Rakibimiz Rizespor 2.5 gol ortalamasına sahip takım. Gol yollarında üretken bir takım ama aynı zamanda çok gol yiyen bir takım ile oynadık. Kontrolü ele alıp kaleden uzak tutarsak skora yakın olacağımızı biliyorduk. Öne geçtik ama rakibe 15 dakikada 3 tane net fırsat verdik." şeklinde konuştu.

Devre biterken farkı ikiye çıkararak rahatladıklarının altını çizen Kocaman, "İkinci yarı skoru artırmak istedik. Çünkü Rizespor'un geri dönüşleri vardı. Sadece skoru korumaya çalışmak tehlikeli olabilirdi. Topun kontrolünü ele alıp oynadık. Zaman zaman baskı yedik ama 2-0 bitti. Sıkıntılı başlayan sıkıntılarla devam eden bir sezonu zorlu bir rakip karşısında kazanarak bitirdik. Gelecek sezon için küçük de olsa bir öz güven kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa liglerine odaklanmanın takımları çok zora soktuğunu belirten Kocaman, şunları kaydetti:

"Bütün lig boyunca zihinsel olarak problem yaşanıyor. Bütün güç orada tüketilince döndükten sonra toparlarız hissi ağır basıyor ama Türkiye ligi çok zor. Mücadele gücü kalitesi yüksek. Dönüşler de kolay olmuyor. Kaybeden takım olunca rakipler zayıf olarak görüyor sizi. Takımlar için büyük zafiyet. Sivas takımı başardı ama bu bir istisna. Ligimizde Avrupa'ya giden 10 takımdan sekizi her yıl bu sıkıntıyı yaşar."

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçının ardından
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçının ardından
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçının ardından
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçının ardından

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika Spor


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