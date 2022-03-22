Çaykur Rizespor milli arayı Antalya'da geçirecek - Son Dakika
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Çaykur Rizespor milli arayı Antalya'da geçirecek

22.03.2022 19:57
Çaykur Rizespor milli arayı Antalya'da geçirecek

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını iki günlük aranın ardından başladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını iki günlük aranın ardından başladı.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor'un konuğu oluyor. Liglere verilen Milli Takım arasını Antalya'da geçirecek olan yeşil-mavili ekip, 2 günlük aranın ardından Antalya Belek'te toplanan Çaykur Rizespor, 3 Nisan Pazar günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştiren antrenman Isınma hareketleri ve düz koşu ile başladı. 5'e 2 orta oyunu ile devam eden antrenman düz koşu ile son buldu.

Öte yandan Milli takımın aday kadrosuna çağırılan Emir Han Topçu ve Cemali Sertel ile kendi milli takımlarında bulunan Joel Pohjanpalo, Bryan Dabo ve Yannick Bolasie kampa henüz katılmadı.

(Ali Maşalacı/İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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