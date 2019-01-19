Çaykur Rizespor, Mohamed Aberhoune ile Anlaştı
46 dakika önce
Çaykur Rizespor, Portekiz ekibi Moreirense'de forma giyen Mohamed Aberhoune ile anlaşmaya vardı.
Çaykur Rizespor
, Portekiz
ekibi Moreirense'de forma giyen Mohamed Aberhoune ile anlaşmaya vardı.
Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Faslı defans oyuncusu Mohamed Aberhoune ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Yeni transferin sağlık kontrolünden de geçtiği aktarılan açıklamada, "Mohamed Aberhoune'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor ve başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:40 Kaynak: AA
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