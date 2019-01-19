Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor, Mohamed Aberhoune ile Anlaştı

Çaykur Rizespor, Mohamed Aberhoune ile Anlaştı

46 dakika önce

Çaykur Rizespor, Portekiz ekibi Moreirense'de forma giyen Mohamed Aberhoune ile anlaşmaya vardı.

Çaykur Rizespor, Mohamed Aberhoune ile Anlaştı, System.String[]
Çaykur Rizespor, Portekiz ekibi Moreirense'de forma giyen Mohamed Aberhoune ile anlaşmaya vardı.

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Faslı defans oyuncusu Mohamed Aberhoune ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yeni transferin sağlık kontrolünden de geçtiği aktarılan açıklamada, "Mohamed Aberhoune'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor ve başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:40 Kaynak: AA

Portekiz, Çaykur Rizespor, Spor
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