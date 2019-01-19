Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor, Mohamed Aberhoune'yi Kadrosuna Kattı

Çaykur Rizespor, Mohamed Aberhoune'yi Kadrosuna Kattı

13 dakika önce

Çaykur Rizespor, Faslı stoper Mohamed Aberhoune ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor, Mohamed Aberhoune'yi Kadrosuna Kattı, System.String[]
Çaykur Rizespor, Faslı stoper Mohamed Aberhoune ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizesporumuz Portekiz Primeira Liga takımı Moreirense'de forma giyen Faslı defans oyuncusu Mohamed Aberhoune ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Mohamed Aberhoune'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

- Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:33 Kaynak: DHA

Portekiz, Çaykur Rizespor, Çaykur, Spor
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