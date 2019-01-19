Çaykur Rizespor, Mohamed Aberhoune'yi Kadrosuna Kattı
13 dakika önce
Çaykur Rizespor, Faslı stoper Mohamed Aberhoune ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Çaykur Rizespor, Faslı stoper Mohamed Aberhoune ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizesporumuz Portekiz Primeira Liga takımı Moreirense'de forma giyen Faslı defans oyuncusu Mohamed Aberhoune ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Mohamed Aberhoune'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
- Rize
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:33 Kaynak: DHA
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