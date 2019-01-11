Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor Mykola Moroziuk ile Sezon Sonuna Kadar Anlaştı

Çaykur Rizespor Mykola Moroziuk ile Sezon Sonuna Kadar Anlaştı

27 dakika önce

Çaykur Rizespor, Dynamo Kiev'de forma giyen Mykola Moroziuk ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Çaykur Rizespor Mykola Moroziuk ile Sezon Sonuna Kadar Anlaştı, System.String[]
Çaykur Rizespor, Dynamo Kiev'de forma giyen Mykola Moroziuk ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ukrayna Premier Lig takımlarından Dinamo Kiev'de forma giyen savunma oyuncusu Mykola Moroziuk ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada Ukraynalı oyuncuya hoş geldin mesajı yayınlanarak, 30 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtildi. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:32 Kaynak: İHA

Dinamo Kiev, Kiev, Çaykur Rizespor, Spor
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