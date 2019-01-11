Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor Nguimbe Prejuce Nakoulma ile Sezon Sonuna Kadar Anlaştı

Çaykur Rizespor Nguimbe Prejuce Nakoulma ile Sezon Sonuna Kadar Anlaştı

31 dakika önce

Çaykur Rizespor Nguimbe Prejuce Nakoulma ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor Nguimbe Prejuce Nakoulma ile Sezon Sonuna Kadar Anlaştı, System.String[]
Çaykur Rizespor Nguimbe Prejuce Nakoulma ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarını transferlerle de devam ettiriyor. Karadeniz ekibi, Fransa Ligue 1 takımlarından FC Nantes takımında forma giyen Nguimbe Prejuce Nakoulma'yı sezon sonuna kadar renklerine bağladığını duyurdu. Mavi-yeşilli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Fransa Ligue 1 takımlarından FC Nantes'ta forma giyen Burkina Fasolu, forvet Nguimbe Prejuce Nakoulma ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Nguimbe Prejuce Nakoulma'ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:29 Kaynak: İHA

Fransa, Çaykur Rizespor, Prejuce Nakoulma, Spor
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