Çaykur Rizespor Nguimbe Prejuce Nakoulma ile Sezon Sonuna Kadar Anlaştı
31 dakika önce
Çaykur Rizespor Nguimbe Prejuce Nakoulma ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Çaykur Rizespor
Nguimbe Prejuce Nakoulma
ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarını transferlerle de devam ettiriyor. Karadeniz
ekibi, Fransa
Ligue 1 takımlarından FC Nantes
takımında forma giyen Nguimbe Prejuce Nakoulma'yı sezon sonuna kadar renklerine bağladığını duyurdu. Mavi-yeşilli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Fransa Ligue 1 takımlarından FC Nantes'ta forma giyen Burkina
Fasolu, forvet Nguimbe Prejuce Nakoulma ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Nguimbe Prejuce Nakoulma'ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. - RİZE
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:29 Kaynak: İHA
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