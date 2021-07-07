Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Alper Potuk'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Alper Potuk'u kadrosuna kattı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Alper Potuk için düzenlenen imza törenine kulüp başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun da katıldığı kaydedilerek, "Alper Potuk'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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