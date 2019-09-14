Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor, rehavete kapılmak istemiyor
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Çaykur Rizespor, rehavete kapılmak istemiyor

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, sezona iyi bir şekilde başlamalarının kendilerine ve takıma mutlululuk getirdiğini, asla bunun rehavetine kapılmayacaklarını söyledi.

Çaykur Rizespor, rehavete kapılmak istemiyor, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, sezona iyi bir şekilde başlamalarının kendilerine ve takıma mutlululuk getirdiğini, asla bunun rehavetine kapılmayacaklarını söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ifade etti.

Sahalarında yarın Göztepe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Bakır, "Göztepe iyi bir takım. Onlar da lig arasını iyi değerlendirdi. Biz de bu maça çok iyi hazırlandık. Bu maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız." dedi.

Lige çok iyi başlangıç yaptıklarını belirten Bakır, şunları kaydetti:

"Takımda rekabet üst seviyede. Bunun da takıma başarı getireceğine inanıyoruz. Üç maçta 7 puan aldık. Bu topladığımız puanın önemi büyük. Lige iyi bir şekilde başlamak bize ve takımımıza mutlululuk getirdi. Asla bunun rehavetine kapılmayacağız. Lige yeni başlıyormuş gibi Göztepe maçını düşünüyoruz. Bu maçtan üç puanla ayrılmak istiyoruz. Çok zor bir maç olacak."

Bakır, taraftarları maça davet ederek, onların desteği ile kazanan taraf olmak istediklerini sözlerine ekledi.

Çaykur Rizespor, Yavuz Bakır, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:06 Kaynak: AA
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