Çaykur Rizespor, sahasında Altay ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Altay'ı konuk edecek.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17: 00'de başlayacak.
Son maçında deplasmanda Adana Demirspor'a 3-1 yenilen yeşil-mavililer, ligde 5 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamadı.
Ligde bir puanla averajla son sırada yer alan Rize ekibinde, sakatlığı bulunan Nathan Mozango, Ronaldo Mendes, Dabo ve Cemali Sertel kadroda yer alamayacak.
Kaynak: AA
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