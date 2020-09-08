Çaykur Rizespor Selim Ay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Kubilay Ateş
RİZE (İHA) - Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Konyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Selim Ay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Konyaspor'da forma giyen Selim Ay'ı kadrosuna kattı. Kulüp Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan ve Sportif Direktör Yılmaz Bal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde oyuncu, kendisini Rizespor'a bağlayan imzayı attı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 17:02 - Kaynak: İHA
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