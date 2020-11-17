Çaykur Rizespor seriyi sürdürmek istiyor

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını kazanan Çaykur Rizespor, deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçında da galip gelerek, üst üste 4'üncü galibiyetini almayı hedefliyor. Yeşil-mavili ekip, pazar günü deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçında da galip gelerek üst üste 4'üncü galibiyet hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Atakaş Hatayspor deplasmanından alacakları puan ya da puanların ardında ise 2 zorlu maç daha oynayacak olan Rizespor bu maçların sonuçlarına göre ligdeki hedefini belirlemeyi planlıyor.

3 MAÇTA HEDEF 7 PUAN