Çaykur Rizespor, sezonu Medipol Başakşehir maçı ile tamamlayacak

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın sahasında yapacağı Medipol Başakşehir maçı ile sezonu tamamlayacak.
Mücadele, Çaykur Didi Stadı'nda saat 18: 00'da başlayacak.
Son maçında deplasmanda Gaziantep'i 5-4 yenen yeşil-mavililer 48 puanla 12. sırada yer alıyor.
Rize temsilcisinde sakatlıkları bulunan Fernando Boldrin, Godfred Donsah, Yasin Pehlivan, Fabrici Baino kadroda yer almayacak. kırmızı kart cezasını tamamlayan Yasin Meriah'ın ise kadroda yer alması bekleniyor.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı.
Kaynak: AA
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