Çaykur Rizespor, Sivasspor hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor, Sivasspor hazırlıklarına başladı

11.05.2022 19:21
Çaykur Rizespor, Sivasspor hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, ligin 37. haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maç için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmanlarına başladı. Isınma hareketleri ile başlayan idman 5'e 2 orta oyunu ile devam ederek düz koşu ile son buldu.

(Ali Maşalacı/İHA)

Çaykur Rizespor, Sivasspor hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Sivasspor hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Sivasspor hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Sivasspor hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Sivasspor hazırlıklarına başladı

YORUMLAR
500
Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçına hazırlanıyor Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Rizespor, Mayıs, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çaykur Rizespor, Sivasspor hazırlıklarına başladı - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya damga vurdu! İtalya Kupası'nda beraberliği getiren golü attı!
00:57 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti
00:37 Marketten adımını attı, 152 bin TL ile göz göze geldi! Parayı hiç düşünmeden sahibine teslim etti
00:34 Eski Başbakan Tansu Çiller'den Millet İttifakı'na yönelik sert sözler: Türkiye'yi tökezletirler
00:33 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'nın yüreğine su serpti: Savaş istemiyoruz
00:26 Ankara'da yabancı uyruklu bir adam tartıştığı patronunu öldürdü!
00:25 Eurocup finalinde Frutti Extra Bursaspor, Virtus Segafredo Bologna'ya yenildi
00:24 Fenerbahçe'den "12 Mayıs 2012" paylaşımı: 3 Temmuz kumpas, 4 Nisan suikast, 12 Mayıs komplodur!
23:50 Genç kız inekten süt sağdığı anları paylaştı, sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 01:30:12. #1.12#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Sivasspor hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement