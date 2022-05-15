Çaykur Rizespor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

15.05.2022 19:07
Çaykur Rizespor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 37. haftasında sahasında Sivasspor karşılaşacak. 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmanlarını tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman üç grup halinde yapılan 5'e 2 orta oyunu ile devam ederek çift kale maç ile son buldu.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Çaykur Rizespor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çaykur Rizespor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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