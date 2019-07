Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Bal: Muruqi için Fenerbahçe ile anlaştık

Yılmaz Bal, Vedat Muruqi'nin transferi için Fenerbahçe ile her konuda anlaştıklarını açıkladı. Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, transfer döneminde ismi büyük takımlarla anılan Vedat Muruqi ile ilgili yeşil-mavili kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Kosovalı golcü için Fenerbahçe ile her konuda anlaştıklarını belirten Bal, "Çaykur Rizespor Kulübü olarak Fenerbahçe Kulübü ile Vedat Muriqi'nin transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürmektedir" dedi.

- Rize