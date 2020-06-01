Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal: "Sportif direktörlük sadece yönetme sanatı değil" - Son Dakika

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal: "Sportif direktörlük sadece yönetme sanatı değil"

Çaykur Rizespor'un sportif direktörü Yılmaz Bal, pozisyonunun sadece yönetme sanatından ibaret olmadığını söyledi.

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal:

Çaykur Rizespor'un sportif direktörü Yılmaz Bal, pozisyonunun sadece yönetme sanatından ibaret olmadığını söyledi.

Yılmaz Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de birçok kez denenen ve uzun yıllardır önemi tartışma konusu haline gelen sportif direktörlük görevinin, ülkede tanımının bulunmadığını bildirdi.

Söz konusu görevde teknik direktörle uyumun başarıda önemli rol oynadığının vurgulayan Bal, "Sportif direktörlük sadece yönetme sanatı değil. Bu görevde, yurt içi ve dışındaki futbolcuları bilmek, transferden anlamak lazım. Teknik adamla uyum çok önemli. Teknik adamla sportif direktör ortak bir paydada buluşursa bu kulübün yararına oluyor. Hem sonuçlara yansıyor hem de ekonomik anlamda zarar etmemiş oluyorsun. Teknik adam, başkan ve taraftarlarla uyum içinde olan bir sportif direktör kesinlikle başarılı olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Bal, Türkiye'de daha önce kulüplerde görev yapan yabancı sportif direktörlerin başarısız olmalarıyla ilgili olarak, "Yurt dışından gelen birçok değerli isim ülkemizde görev aldı, birçok kulüpte denendi ve olmadı çünkü Türkiye çok farklı bir lig. Türkiye'deki iç dinamikler, dış dinamikler çok farklı. Kulübün içini iyi bilmek gerekir. Türkiye'de yapısal farklılıklar çok fazla." şeklinde görüş belirtti.

"Sürpriz sonuçlar çıkacağını düşünüyorum"

Yılmaz Bal, ligde ilk maçlarda sürpriz sonuçlar ortaya çıkacağını söyledi.

48 yaşındaki sportif direktör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süre ara verilen ve 12 Haziran'da devam etmesi planlanan Süper Lig'e, Çaykur Rizespor olarak sakatlıklar dolayısıyla büyük talihsizliklerle başladıklarını hatırlattı.

Kalan bölüme çok iyi hazırlandıklarını ve takımda güzel bir birliktelik oluştuğunu bildiren Bal, "Biz hazırız, her maça aynı şekilde ciddiyetle hazırlanıyoruz. Her zaman ilk maçlar zordur. Çok sürpriz sonuçlar çıkacağını tahmin ediyorum. Her takım için zor olacak. Birlikteliğimizle bu zorlu süreci aşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"Kiralık yabancı oyuncuların sözleşmeleriyle ilgili kurallarda bir boşluk var"

Yılmaz Bal, yurt dışından kiralık olarak gelen futbolcuların sözleşmeleriyle ilgili kurallarda boşluk olduğunu belirtti.

Salgından dolayı mayıs ayında evlerine dönmeyi bekleyen oyuncuların 1-2 ay daha kendileriyle olacağını hatırlatan Bal, şunları kaydetti:

"Bu büyük bir sıkıntı. Çünkü tekrar bu oyuncuların gelmiş olduğu kulüplerinden izin almak gerekiyor. İzin aldıktan sonra da bunun ekonomik boyutu var. Çünkü bizde maaş 10 ay, yurt dışında ise 12 ay. Onun sıkıntısı yaşanabilir. Bununla ilgili gerek TFF gerekse FIFA net bir tavır koymadı. Kiralık yabancı oyuncuların sözleşmeleriyle ilgili kurallarda bir boşluk var. FIFA'nın sadece bir tavsiye kararı var. Yarın ligler başladığı zaman biz dahil birçok kulübümüz bu sıkıntıyı yaşayacak diye düşünüyorum."

"Oğulcan'ın kariyeriyle ilgili farklı planları var"

Yılmaz Bal, transferde adı son günlerde Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan'ın kariyeriyle alakalı farklı planlarının bulunduğunu söyledi.

Sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona erecek Oğulcan'ın durumunun belirsizliğini koruduğunu vurgulayan Bal, "Kendisiyle görüşüyoruz, benimle birebir görüşmesinde geleceğiyle ilgili farklı düşüncelerinin olabileceğini söyledi. Oğulcan'ın, eğer gidecekse önümüzdeki 8 maçta çok fayda sağlayıp, elinden gelen her şeyi Rizespor için yaparak gitme isteği var." diye konuştu.

Yılmaz Bal, 25 yaşındaki kalecileri Gökhan Akkan için resmi bir teklif almadıklarını aktararak, "Dario Melnjak için de Fenerbahçe'den ne geçtiğimiz sezon ne de bu sezon bana gelen hiçbir teklif olmadı. Melnjak'a yurt dışından birkaç kulübün ilgisi var. Bir İngiliz takımının ilgisi mevcut." diye görüş belirtti.

"Okan hoca çok başarılı"

Yılmaz Bal, geçen sezon beraber çalıştıkları Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un da çok başarılı olduğunu dile getirdi.

Okan Buruk'un kendisi için çok özel bir insan olduğunu bildiren Bal, "Süper Lig'deki en büyük şanslarımdan biri sportif direktörlük görevime Okan hocayla başlamış olmam. Okan hoca kendisini geliştiren, Avrupa ve dünya futbolunu yakından takip eden, modern futbol oynatabilen, rakipten hiç çekinmeyen ve kendi felsefesi doğrultusunda futbol oynatabilen bir teknik adam." ifadelerini kullandı.

"Ünal hocayla uyumumuz çok iyi"

Yılmaz Bal, yeni teknik direktörleri Ünal Karaman ile aralarında iyi bir uyum bulunduğuna işaret etti.

Hem kendisinin hem de Ünal Karaman'ın altyapıya çok önem verdiğini anlatan Bal, "Altyapıdaki çocuklarımızın hepsini testten geçiriyoruz. Önümüzdeki süreçte Ünal hoca altyapı oyuncularımızı ekibiyle birlikte değerlendirerek görmek istiyor. Yurt dışındaki ve ülkedeki yerli oyuncularımızla ilgili de bir çalışmamız söz konusu. Rizespor için faydalı olabilecek genç, altyapımızdan ve dışardaki bütün oyuncularla ilgili bir süreç başlattık." diye konuştu.

Yılmaz Bal, kulüplerin ekonomik bataktan çıkmaları adına altyapıya yönelmeleri gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Benim önceliğim bulunduğum Rize'nin menfaatleri doğrultusunda altyapı tesisinin bitmesi. Tesisin yanı sıra bir kapalı kum saha, toprak saha, bir kapalı sentetik saha olmak üzere buranın gençlerine hizmet eden sadece futbolcu değil diğer meslek gruplarında da ülkemize insani değerleri yüksek bireyler yetiştiren yapıya bürünmesini sağlamak. Beni en çok mutlu edecek olay bu. Ben profesyonel takımlarda çalışırken altyapıya dönüp 4 yılımı verdim. Bunun bedelini maddi manevi ödedim, hiç de pişman değilim. O yüzden Rizespor'da yapmak istediğim en önemli şey altyapının işler hale gelmesi. Rizespor'daki en büyük idealim ve mutluluğum bu olacak."

Çaykur Rizespor, Rizespor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 02:01 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal: 'Sportif direktörlük sadece yönetme sanatı değil' - Son Dakika Spor
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