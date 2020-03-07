Çaykur Rizespor taraftar desteği ile kazanmak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor taraftar desteği ile kazanmak istiyor - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor taraftar desteği ile kazanmak istiyor

7 saat önce

Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, karşılaşmayı kazanıp ligde yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor taraftar desteği ile kazanmak istiyor, System.String[]

Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, karşılaşmayı kazanıp ligde yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.


Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde beklentilerin altında kaldıklarını belirterek, son dört haftada puan alamadıkları için de alt sıralara yaklaştıklarını vurguladı.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın hafta içi göreve başladığını anımsatan Bakır, "Ünal hocanın göreve gelmesinin psikolojik anlamda hem takımda hem de taraftarlarda olumlu yansımaları oldu. Önemli olan bunu sahaya yansıtmak. Alt sıralardan uzaklaşmak için bir adım atmalı, olumlu tepki göstermeliyiz. Aytemiz Alanyaspor maçını taraftarlarımızın desteği ile kazanarak yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz." dedi.

Bakır, taraftarların takıma sahip çıkması gerektiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hafta boyunca ortaya konulan olumlu havanın takıma destek verilerek pekiştirilmesini istiyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 8 bin 500 bilet satıldı. Bu yeterli bir rakam değil. Kombine bileti olup maça gelemeyen yaklaşık 2 bin seyircimiz var. Bu taraftarlarımızın biletlerini kulübe veya maça gelecek birilerine devretmelerini istiyoruz. Amacımız satışa çıkarılan yaklaşık 13 bin 500 biletin maç saatine kadar tüketilmesi. Yukarılara tırmanmak için dolu tribünler önünde taraftarlarımızla iyi bir mücadele ortaya koymak zorundayız."

Hastalığı nedeniyle sezonu kapatan Abarhoun'ın kadroda yer alamayacağını dile getiren Bakır, sakatlığı geçen Aminu Umar hakkında ise son kararın maç saatinde belli olacağını sözlerine ekledi.

Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor mücadelesi Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 16.00'da oynanacak.

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:58 Kaynak: AA
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