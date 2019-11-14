Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor taraftarı Eren Başak'ın ismi anaokulunda yaşatılacak
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor taraftarı Eren Başak'ın ismi anaokulunda yaşatılacak - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor taraftarı Eren Başak'ın ismi anaokulunda yaşatılacak

6 saat önce

Geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Çaykur Rizespor taraftarı Eren Başak'ın ismi, Kalkandere ilçesindeki Dağdibi Okulu'nun anaokulunda yaşatılıyor.

Çaykur Rizespor taraftarı Eren Başak'ın ismi anaokulunda yaşatılacak, System.String[]

Geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Çaykur Rizespor taraftarı Eren Başak'ın ismi, Kalkandere ilçesindeki Dağdibi Okulu'nun anaokulunda yaşatılıyor.


6 Ağustos 2018 tarihinde Rize'nin İslampaşa Mahallesinde Karadeniz Sahil Yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Çaykur Rizepsor taraftarı Eren Başak'ın ismi Kalkandere ilçesindeki Dağdibi Ortaokulu'nun Anaokulu'nda yaşatılıyor. Rizespor taraftar gruplarından Dağdibi tribünü öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmada, tribün üyeleri kendi girişimleriyle Dağdibi Ortaokulu'na yeni ana sınıfını kavuşturdu.


Anaokulunun çalışmalarının ardından açıklama yapan tribün üyelerinden Kadir Topal, arkadaşları Eren Başak'ın ismini yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Topal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Biz Rizesporluyuz; dostumuzu, arkadaşımızı, kardeşimizi unutmayız. Biz böyle büyüdük. Deplasmanda yeri geldi bir ekmeği paylaştık. Tribünde yan yana bağırdık. Galibiyette beraber sevindik. Hüznümüzde beraber kederlendik. Çaykur Rizespor bizim sevdamız. Bu yolda beraber yürüdüğümüz ve çok değerli bir kardeşimiz olan Eren Başak'ı kaybettik. Ama hatırası inşallah ömür boyu yaşayacak."


Başak'ın arkadaşları ise anaokulunda bulunan anı defterine, "Söz verdik adını yaşatmak için, tribünde bir eksik cennette bir fazlayız, Eren İçin!", "Gözün arkada kalmasın Rizespor'umuza daha da fazla sahip çıkıyoruz" gibi ifadeler kullanarak duygularını paylaştı. - RİZE

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Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:38 Kaynak: İHA
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