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Son Dakika Güncel Çaykur Rizespor tek golle kazandı

Çaykur Rizespor tek golle kazandı

6 saat önce

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u ağırladı.

Çaykur Rizespor tek golle kazandı, System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar 14.dakikada Serdar Özkan'ın ceza sahasının dışından çektiği şutta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

26. dakikada Moroziuk'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Abarhoun'un dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

30. dakikada Ufuk'un ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut dışarı gitti.

57. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Eren Albayrak'ın vuruşunda top auta çıktı.

67. dakikada Aatif'nın ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan şutunda top defanstan döndü.

90. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Fredy'nin şutunda kaleci Zafer topu kontrol etti.

ceza sahası dışından şutunu çekiyor. Sert şutu kaleci Zafer kurtarıyor.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Mehmet Cem Satman xxx, Asım Yusuf Öz xxx

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Moroziuk xx (Orhan dk. 77 xx), Abarhoun xxx, Talbi xx, Melnjak xx, Vetrih xx, Diomande xx, Samudio xx, Aminu xx (Abdullah dk. 67 x), Boldrin xx, Oğulcan Çağlayan xx (Zafer dk. 55 x)

Yedekler: Atakan, Scepovic, de Pauw, Barış, Dimitrios, Burak, Oğuz Kağan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Antalyaspor: Ferhat x, Nazım Sangare x, Celustka x, Bahadır x, Eren x (Doğukan dk. 74 x), Ufuk Akyol x (Fredy dk. 66 x), Fernando x, Amilton x, Serdar Özkan x (Aatif Chahechouhe dk. 66 x), Mukairu x, Bianco x

Yedekler: Ruud Boffin, Salih, Tarık, Chico, Diego Angelo, Harun, Yekta

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Gol: Abarhoun (dk. 26) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kart: Tarık (dk. 54) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Moroziuk, Vetrih (Çaykur Rizespor), Amilton, Bianco, Serdar, Eren (Antalyaspor)

(Kubilay Ateş/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:15 Kaynak: İHA
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Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u yendi
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