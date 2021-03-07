Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı - Son Dakika

Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı

07.03.2021 14:39
Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki imza törenine kulüp başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Bülent Uygun ve yeşil-mavili ekibin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kartal, törende yaptığı açıklamada, ligde işlerin istedikleri gibi gitmediğini ve kamuoyunda çok hoca değiştirdiklerine dair algı oluştuğunu söyledi.

Bazı hocaları denediklerini ifade eden Kartal, "İnşallah bundan sonra başarıyı yakalarız. Şehir ve taraftarlarımız ile bütünleşerek, daha iyi yerlere gideceğiz. Verdiğimiz kararın doğru olduğuna yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uygun: "Burada bulunmaktan mutluyum"

Teknik direktör Bülent Uygun, Rize'nin baba ocağı olduğunu ve Sakarya'ya buradan taşındıklarını belirtti.

Baba ocağına gelmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Uygun, "Çaykur Rizespor camiasını temsil adına burada bulunmaktan mutluyum. Dün dünde kalmıştır. Bugün yeni şeyler söylememiz lazım. Bugün büyük taraftarımıza ve bana güvenen başkanımıza teşekkür ederek, Çaykur Rizespor'u hak ettiği yere taşıma yarışına başlamış bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.

Uygun, takımın eski teknik direktörü Marius Sumudica'nın verdiği beyanatların olumsuz etkisini kaldıracaklarını kaydederek, "Güçlü bir yapıya sahibiz. Boş mukaveleye imza atarak, bu camiaya olan güvenimi gösterdim. Kesinlikle ligde kalma primi konuşulmamıştır. Seneye Avrupa'yı konuşacak farklı bir yapı oluşturacağız. Medya başta olmak üzere herkesten destek bekliyorum." şeklinde konuştu.

Son dönemde ligin hep alt sıralarında bulunan takımlarda çalıştığının altını çizen Uygun, "Kayserispor'da 15 yaşındaki Emre, Nurettin ve kaleci Doğan ile oynadık. Böyle olunca puan ortalaması düşüyor. Genç yetenekler ile çıktığımız yolda takımı yıpratmadan suçu üstümüze alarak görevden ayrıldık. Denizlispor'da ise 3 maçta 7 puan topladık. Salgın sonrasında giden oyuncular ve ekonomik nedenlerle ayrılmamız gerekti. Bunlar o takımlarda yaşandı kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Sumudica'nın, "Morinho da gelse bu takımı kurtaramaz." açıklamasını tasvip etmediğini aktaran Uygun, "Olası bir suç varsa, o sizdedir. Kimseyi suçlayamazsınız. Başaramadıysanız gideceksiniz. Ben buraya gelmekten çok mutluyum. Doğru bir yönetim modeli, tesis ve sistem var. Burada ligde kalmayı değil Avrupa'yı konuşmak lazım. Bu seneyi iyi yerde bitirip, gelecek seneyi planlayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Spor Toto Süper Lig, Bülent Uygun, Rizespor, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı - Son Dakika Spor


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