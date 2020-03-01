Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı. - Son Dakika Spor
Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı.
6 saat önce
Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı. Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:11 Kaynak: İHA
Son Dakika Çaykur Rizespor, Ünal Karaman ile prensipte anlaştı Son Dakika: Fenerbahçe, Ersun Yanal ile yollarını ayırdı Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası 6 isim öne çıkıyor! İşte hoca adayları