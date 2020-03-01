Çaykur Rizespor, teknik direktör Ünal Karaman ile prensipte anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, teknik direktör Ünal Karaman ile prensipte anlaştı - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor, teknik direktör Ünal Karaman ile prensipte anlaştı

6 saat önce

Süper Lig'in 24'üncü haftasında dün Trabzonspor'a 5-2 mağlup olduktan sonra İsmail Kartal ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor'da yönetim, yeni teknik direktörünü kısa sürede buldu.

Çaykur Rizespor, teknik direktör Ünal Karaman ile prensipte anlaştı, System.String[]

Süper Lig'in 24'üncü haftasında dün Trabzonspor'a 5-2 mağlup olduktan sonra İsmail Kartal ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor'da yönetim, yeni teknik direktörünü kısa sürede buldu.


Rize ekibi, sezona Trabzonspor'un başında başlayan ancak sonrasında bordo mavili ekiple yollarını ayıran Ünal Karaman ile anlaşmaya vardı.


Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, bugün Ünal Karaman ile bir araya gelerek sözleşme şartlarını görüştü. İkili, toplantının ardından anlaşmaya varırken, deneyimli teknik adamın yarın yarın Rize'ye giderek 1.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.


Çaykur Rizespor, Ünal Karaman, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:29 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, Ersun Yanal ile yollarını ayırdı
Tümer Metin, ayrılık açıklamasındaki detaya sert çıktı: Böyle saçmalık olamaz Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası 6 isim öne çıkıyor! İşte hoca adayları

Son Dakika Haberleri
01:42 Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 02:42:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaykur Rizespor, teknik direktör Ünal Karaman ile prensipte anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]