Bülent Uygun: "Puanlara ihtiyacımız var"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Antalyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Puanlara ihtiyacımız var" dedi.

Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Antalyaspor iyi, kaliteli ve zor bir takım. Özellikle set oyununda çiftli seti oynayarak defansın arkasına aşılaması, bireysel yeteneklerinizi kullanamadığınız da çok zorluk veriyor. 4 tane çok hızlı futbolculara sahip, hatta yedeklerinde de var. Türkiye Ziraat Kupası'nda başarı sağlamış, bulunduğu ortamdan keyif alan bir takımdan bahsediyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor, puanlara ihtiyacımız var. Özellikle kalan haftalarda rahat edebilmemiz açısından. İnşallah Antalya'dan puanlarla dönmek istiyoruz" dedi. - RİZE