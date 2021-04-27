Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun Beşiktaş maçını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun Beşiktaş maçını değerlendirdi Açıklaması

27.04.2021 15:51
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun Beşiktaş maçını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, yarın sahalarında Beşiktaş ile yapacakları maça ilişkin, "Ligi forse eden bir takıma karşı oynayacağız. İnşallah kazanan taraf olarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, yarın sahalarında Beşiktaş ile yapacakları maça ilişkin, "Ligi forse eden bir takıma karşı oynayacağız. İnşallah kazanan taraf olarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi.

Uygun, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere, Beşiktaş karşısında çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

Her maç gibi Beşiktaş maçının da önemli olduğuna işaret eden Uygun, "Çok iyi oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Ligi forse eden bir takıma karşı oynayacağız. İnşallah kazanan taraf olarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uygun, kalan son 5 maçta hedeflerinin 15 puanı kazanmak olduğunu vurgulayarak, "Bunun için gerek beynimizdeki futbol bilgisini gerek yüreğimizdeki cesaretimizi gerekse ayağımızdaki yeteneklerimizi sergileyerek bütün güzellikleri sahada taraftarlarımızı mutlu edebilecek şekilde uygulamak ve sonucunda da kazanan taraf olmak istiyoruz." diye konuştu.

Şampiyonluk psikolojisinin mutluluk psikolojisi olduğunu dile getiren Uygun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu başarı yolunda arada sırada düşmüş olsanız da kalkarak yolunuza devam edersiniz. Sezon sonunda şampiyon olmasanız bile genel örf ve adetiniz itibari ile yeniden oynarsınız. Ama düşme psikolojisi, mutsuzluk psikolojisidir. Dolayısıyla bu süreç içerisinde psikolojiniz ve ev huzurunuz bozulur. Bununla beraber yaşadığınız sendrom sizi çok büyük etkiler. Bu durum kaygı problemine kadar gider. Bu da çok zordur. Bilgi ve tecrübe ister. Bunu yönetmek ve bu süreç içerisinden çıkmak için çok büyük mücadele ister."

Şehirlerde böylesine önemli maçlar kazanıldığı zaman sevgi ve coşku olduğunu ifade eden Uygun, şunları kaydetti:

"Sizin hedefinizi ve düşüncenizi değiştirecek şekilde bir yapı oluşur. Biz de kalan 5 maçta inşallah aldığımız galibiyetlerle beraber yeni sezonun planlamasını yapacağız. Takımın bundan sonraki süreçte yukarılara oynayan, hedefleri olan ve bu hedefleri başaran bir takım hüviyetine bürünmesi adına gerekli çalışmalara başlayacağız. O yüzden de elimizden geldiği kadar hem yönetimimiz hem teknik ekip olarak bizler tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. İnananlar, inandıklarını başarmıştır."

"Kimi oynatırsak elinden geleni yapacaktır"

Takımdaki sakat oyunculara değinen Uygun, şöyle konuştu:

"Boldrin'in dizinden problemi vardı ama dün idmana çıktı. Takımla birlikte fazla zorlamadan koşusunu yaptı. Bugün de antrenmanda deneyeceğiz. Büyük bir ihtimalle oynayacağını düşünüyorum. En kötü ihtimalle iğne yaparak oynatırız diye düşünüyorum. Onun dışında Abdullah Durak da dün idmana başladı ama onun kasık bölgesinde uzun süredir sakatlığı var. Onun durumu zor. Donsah, 2-3 ay sonra döndü. Fizik kondisyon açısından hazır değil. Remy, kendisi de söyledi, tam hazır değil. Onun da zamana ihtiyacı var. Soderlund da tam hazırlanamadı. Skoda'nın yaşadığı problemler var. Bizim gibi takımlarda bu tür problemler sendrom yapıyor. Takım kurgusunda bayağı zorluklar yaşıyoruz. Ama kimi oynatırsak elinden geleni yapacaktır."

Uygun, 15 oyuncunun sözleşmesinin bittiğini de belirterek, "Onlarla ilgili yönetimle tekrar planlamayı yapacağız. Takım mühendisliğini, sistemini, bütçemize uygun hem genç hem de yetenekli oyuncuları ve geleceğimizi planlama adına altyapıdaki yetenekleri hepsini birleştireceğiz. En doğru, en güzelini yapmaya çalışacağız. Taraftarımızın gurur duyduğu bir takımı inşallah yeni sezonda hayata geçireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Spor Toto Süper Lig, Bülent Uygun, Rizespor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun Beşiktaş maçını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor


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