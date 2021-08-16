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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: "Zor bir maç bizi bekliyor" - Son Dakika

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: "Zor bir maç bizi bekliyor"

16.08.2021 20:38

Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Bülent Uygun, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idmanı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sezon Fatih Karagümrük'ün oynadığı futbolla iyi bir performans sergilediğini, bu sezon da takviyeler yaparak yoluna devam ettiğini belirtti.

Rakiplerinin çok iyi bir takım olduğunu ifade eden Uygun, "Oyun anlayışı, oyun mantalitesi, geçiş oyunları ve geriden oyun kurmasına kadar. Zor bir maç bizi bekliyor. Benim bir şansım, kazancım taraftarımızın o gün bize olan coşkusu, bize olacak desteği, yaptığımız hatada bizi yerden kaldırması, bize göstereceği sevgi, Karagümrük maçında avantajlı duruma geçirecektir." diye konuştu.

Uygun, kazanarak bu zor süreçten mutlu ayrılmak istedikleri dile getirerek, "İnşallah kazanan taraf olur ve bir nebze de olsa yaramıza merhem olur. Ondan sonraki sürece daha doğru ve güçlü bir şekilde bakmamızı sağlar." dedi.

Rize'de bir süre önce şiddetli yağışın ardından doğal afet yaşandığını hatırlatan Uygun, "Sahalarımız da çok büyük tahribata uğradı. Antrenman yapamaz hale geldik. Sahamızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Umut ediyoruz hafta sonuna sahamız yetişir." ifadesini kullandı.

Uygun, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu süreç içinde biraz zamana, sabra ve desteğe ihtiyacımız var. Bu anlamda başta yönetim kurulumuz olmak üzere sportif direktörümüz Fahri Tatan transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Malum, geçen sezon 18 oyuncunun sözleşmesinin bitmesi, bunun akabinde bir ay içinde yönetim kurulunun değişmesi ve yeni bir takım kurgusu oluşturması çok zordur. Maalesef anlaştığımız her futbolcunun sonrasında hem başka menajerlerin araya girerek fiyat yükseltmeleri hem de bonservislerine ek fiyat çıkmış olması transfer yapmamızı hep engelledi. İnanıyorum ki yönetimimiz milli takım maç arasına kadar 15 gün içinde takımımıza katkı yapacak transferleri yapacaktır."

Takıma katılan yeni oyuncuların bazılarının sakatlığının, bazılarının ise antrenmansız olmasının işlerini daha da zorlaştırdığını kaydeden Uygun, "Ancak biz iyiyiz, daha da iyi olacağız. Transferler bittiğinde hep birlikte çok mutlu ve güzel günlere birlikte gideceğiz. Tabii ki bu sezonki süreç biraz daha zor geçecek. Ama bu süreci kendi lehimize çevireceğiz." diye konuştu.

Uygun, yönetimin santrfor, sağ ve sol açık mevkilerine, bir de stoper konusunda gerekli transfer çalışmalarını yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

" Aminu Umar'dan çok şey umduk. Umar tam istenilen performansa gelemedi. Boldrin'in sakatlığı tüm planları alt üst etti. Dönmesini bekliyoruz. Remy'nin sakatlığının nüksetmesi ve giden futbolcular oldu. Biraz zor süreçten geçiyoruz. Bu yüzden biraz zaman ve sabır diyoruz. Yönetimimiz bu konuda çalışıyor. İyi şeyleri milli takım maç arasına kadar halletmeye çalışacağız. Milli maç arasında da tamamen yenilenmiş, bambaşka bir Rizespor izlemeye başlayacağız."

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mame Thiam ve Lemos'un transfer sürecine de değinen Uygun, "Thiam' istiyoruz ancak 2 milyon avro bonservis isteniyor. Kendisi de yüksek para istiyor. Böyle bir para verebilecek durumumuz yok. Dolayısıyla istemiyoruz. Biz bu paraları hiç kimseye veremeyiz. 20 ve 21 yaşında geleceği çok parlak gördüğümüz bir futbolcu olsa ancak ona bu paraları verebiliriz. Onun dışında Thiam ve Lemos ile herhangi bir yol almışlığımız yok. Ancak bir haftalık süre zarfında 2-3 transferimizi bitirmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uygun, Caner Erkin konusunda herhangi bir gelişme olmadığını da sözlerine ekledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Zor bir maç bizi bekliyor
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Zor bir maç bizi bekliyor
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Zor bir maç bizi bekliyor
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Zor bir maç bizi bekliyor
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Zor bir maç bizi bekliyor

Fatih Karagümrük, Bülent Uygun, Transfer, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: 'Zor bir maç bizi bekliyor' - Son Dakika Spor


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