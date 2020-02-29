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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal görevinden istifa etti.
6 saat önce
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal görevinden istifa etti. Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:22 Kaynak: AA
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