Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal görevinden istifa etti. - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal görevinden istifa etti. - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal görevinden istifa etti.

6 saat önce

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal görevinden istifa etti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal görevinden istifa etti., System.String[]

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal görevinden istifa etti.

Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:22 Kaynak: AA
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