Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Kartal: "Fizik olarak lige hazırız"

Antrenmandan görüntüler Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklaması RİZE - Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, fizik olarak lige hazır olduklarını, ilk maçların...

Antrenmandan görüntüler

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklaması RİZE - Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, fizik olarak lige hazır olduklarını, ilk maçların her zaman zor geçtiğini söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Medipol Başakşehir, Olympiakos karşısında! İlk 11'ler belli oldu

Le Havre, Umut Meraş'ı kadrosuna kattı

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ile arasındaki farkı açıkladı: Ben başka kulüplerle de kupa kazandım

Fenerbahçe, Manchester City'nin yıldızı Fernandinho'ya gözünü dikti