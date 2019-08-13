Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Kartal: "Fizik olarak lige hazırız"
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Kartal: "Fizik olarak lige hazırız"

51 dakika önce

Antrenmandan görüntüler Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklaması RİZE - Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, fizik olarak lige hazır olduklarını, ilk maçların...

Antrenmandan görüntüler
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklaması RİZE - Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, fizik olarak lige hazır olduklarını, ilk maçların her zaman zor geçtiğini söyledi.
Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 07:33 Kaynak: AA
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