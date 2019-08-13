Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Kartal: "Fizik olarak lige hazırız"
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Antrenmandan görüntüler Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklaması RİZE - Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, fizik olarak lige hazır olduklarını, ilk maçların...
Antrenmandan görüntüler Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 07:33 Kaynak: AA
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklaması RİZE - Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, fizik olarak lige hazır olduklarını, ilk maçların her zaman zor geçtiğini söyledi.
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