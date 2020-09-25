Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: "Bize acil 3 puan lazım" - Son Dakika

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: "Bize acil 3 puan lazım"

Süper Lig'in üçüncü haftasında 27 Eylül Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, "Bize acil olarak üç puan lazım. Aytemiz Alanyaspor'dan üç puan alırsak her şey değişecek.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas:

Süper Lig'in üçüncü haftasında 27 Eylül Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, "Bize acil olarak üç puan lazım. Aytemiz Alanyaspor'dan üç puan alırsak her şey değişecek." dedi.

Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere açıklamasında, lige iyi başlangıç yapamadıklarını belirtti.

Oynadıkları iki maçtan puan alamadıklarını ifade eden Tomas, "Ancak ilk maçta iyi olan bizdik. Kazanmayı hak etmiştik. Kasımpaşa maçında kötü başladık sonra toparlandık. 1-1 olsaydı maçı çevirebilirdik. Maalesef olmadı." diye konuştu.

Tomas, bu hafta Aytemiz Alanyaspor'la yapacakları maça ilişkin şunları söyledi:

"Çok önemli bir maç. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu maçtan üç puan almak istiyoruz. 2-3 kaliteli oyuncu getirmeye çalışıyoruz. Tekliflerimizi ilettik. Pozisyon üretiyoruz ama maalesef atamıyoruz. Onu da çözmek için uğraşıyoruz.

Takım şu anda istediğim seviyeye gelmedi ama 4-5 haftaya takım oturacak. Ama bize acil olarak üç puan lazım. Aytemiz Alanyaspor'dan üç puan alırsak her şey değişecek.

Alanyaspor topla oynamayı seven ve pas yapan bir takım. Orada çok etkili oyuncuları var. Bakasetas, Efecan, Davidson ve Adam; bu isimler çok etkili. Bunları çözmeye çalışacağız."

Transfer konusuna da değinen Tomas, "Yabancı oyuncu gelirse takımımızdaki iki yabancı oyuncuyu göndereceğiz. Bunun planlamasını yaptık. Loic Remy, Baiano ve Michalak iyi yabancı oyuncular. Türk oyuncuları da getirdik. Çünkü Türk oyuncuları sınırlamadan ötürü almak zorundayız. Aynı zamanda Türk oyuncular ve yabancı oyuncular arasında rekabet de artacak. İki kaliteli yabancı oyuncu daha transfer edeceğiz. Doğan Erdoğan Trabzonspor'da 30 maçın üzerinde oynadı. Yetenekli bir oyuncu. İleride inşallah çok daha iyi bir oyuncu olacak." şeklinde konuştu.

Tomas, hakemlerle ilgili soruya, "Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve birkaç hakem daha var. Bunlar iyi hakemler. Fırat Aydınus da maçı iyi yönetiyor. Öz güven var. İnşallah bu hafta da bizim maçta çok fazla hata yapmaz." cevabını verdi.

Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, 112 Acil, Yabancı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 'Bize acil 3 puan lazım' - Son Dakika Spor


Son Dakika

Son dakika! Bakan Koca, salgınla ilgili güzel gelişmeyi duyurdu: Vaka artış hızımız kontrol altında Camiye ayakkabıyla giren Büşra, bu kez maskesini çıkarıp tramvayda çiftetelli oynadı Maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi Son Dakika! 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili gözaltı kararları sonrasında HDP'den ilk açıklama Minik Kumsal, bakıcısı mutfağa gittiği sırada balkondan düşmüş Türkiye su ürünleri ihracatından 8 ayda 632 milyon dolar kazandı Lazer yaptırmak isterken canından oluyordu! Talihsiz kadının vücudu yandı Sevgilisi Ece Erken ile görüntülenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu basın mensuplarını tehdit etti! Ece Erken yerinden bile kalkmadı
Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki Fenerbahçe'nin Samatta paylaşımındaki "Admin adam" detayı taraftarın dikkatinden kaçmadı         
12:14
Son Dakika: Cübbeli Ahmet'in işaret ettiği silahlanan selefi gruplar hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika: Cübbeli Ahmet'in işaret ettiği silahlanan selefi gruplar hakkında soruşturma başlatıldı         
11:47
Ceza yazılmasına kızan sürücü, motosikletini cadde ortasında ateşe verdi Ceza yazılmasına kızan sürücü, motosikletini cadde ortasında ateşe verdi         
11:19
Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi         
11:17
G.Saray'ın Avrupa zaferini Türkçe olarak kutlayan Rus model Lopyreva, sosyal medyada gündem oldu G.Saray'ın Avrupa zaferini Türkçe olarak kutlayan Rus model Lopyreva, sosyal medyada gündem oldu         
11:03
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Lerzan Mutlu, dün İstanbul'da meydana gelen depreme canlı yayında yakalandı Lerzan Mutlu, dün İstanbul'da meydana gelen depreme canlı yayında yakalandı         
10:46
Ardında onlarca mağdur bırakan dolandırıcı, Milyoner yarışmasına katılmış Ardında onlarca mağdur bırakan dolandırıcı, Milyoner yarışmasına katılmış         
10:42
Son Dakika: Fenerbahçe, Aston Villa'nın golcü futbolcusu Mbwana Samatta'yı resmen transfer etti Son Dakika: Fenerbahçe, Aston Villa'nın golcü futbolcusu Mbwana Samatta'yı resmen transfer etti         
10:06
Koronavirüs tedavisi gören yerel televizyon sahibi, hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören yerel televizyon sahibi, hayatını kaybetti         
09:37
İki kardeşin depremde yaşadığı korku kamerada İki kardeşin depremde yaşadığı korku kamerada         
09:37
HDP'li belediye başkanı HDP'li belediye başkanı "Hizmet ettirmiyorlar" deyip partisinden istifa etti         
08:54
Elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu, anne ve oğulları ölümden döndü Elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu, anne ve oğulları ölümden döndü         
08:32
Dünyada yaşayan herkesten büyük! 1204 yaşındaki zeytin ağacı meyve vermeye devam ediyor Dünyada yaşayan herkesten büyük! 1204 yaşındaki zeytin ağacı meyve vermeye devam ediyor         
07:45
Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi         
23:28
Talihsizliğin böylesi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti Talihsizliğin böylesi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti         
21:13
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 12:22:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: "Bize acil 3 puan lazım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei