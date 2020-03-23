Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan 'evde kal' çağrısı - Son Dakika Spor
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan "evde kal" çağrısı
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına videolu mesajla destek verdi.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına videolu mesajla destek verdi.
Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntüde Karaman, devlet yönetimine ve sağlık çalışanlarına destek çağrısı yaptı.
Karaman, çağrısında, "Sadece güzel ülkemizin değil tüm dünyanın başa çıkmaya çalıştığı bir sorunla karşı karşıyayız. Böyle günlerde hem devletimiz hem de sağlık emekçileri ciddi bir özveri sergilemekte. Bizden beklentileri sadece evde kalıp bu sürecin atlatılmasına katkıda bulunmak. Zor olmasa gerek. Evinde kal Türkiye." ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:08 Kaynak: AA
Son Dakika Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler