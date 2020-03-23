Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan "evde kal" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan 'evde kal' çağrısı - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan "evde kal" çağrısı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına videolu mesajla destek verdi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına videolu mesajla destek verdi.

Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntüde Karaman, devlet yönetimine ve sağlık çalışanlarına destek çağrısı yaptı.

Karaman, çağrısında, "Sadece güzel ülkemizin değil tüm dünyanın başa çıkmaya çalıştığı bir sorunla karşı karşıyayız. Böyle günlerde hem devletimiz hem de sağlık emekçileri ciddi bir özveri sergilemekte. Bizden beklentileri sadece evde kalıp bu sürecin atlatılmasına katkıda bulunmak. Zor olmasa gerek. Evinde kal Türkiye." ifadelerine yer verdi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan evde kal çağrısı

Çaykur Rizespor, Ünal Karaman, Karaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:54 Kaynak: AA

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