Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan hakem tepkisi! - Son Dakika

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan hakem tepkisi!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 1-0 mağlup oldukları Konyaspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 1-0 mağlup oldukları Konyaspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son dakikalarda kaybetmenin üzücü olduğunu ifade eden Teknik Direktör Ünal Karaman, "Pozisyonun penaltı olarak değerlendirilmesi de bizim adımıza üzücü. Genelde bir iki basit hatanın dışında takım savunmasında oldukça iyi olduğumuz bir müsabakaydı. Ama bazen bu hatalar pahalıya mal oluyor, özellikle böyle bir dakikanın içerisinde olması. Bugün verilen mücadelenin ve gösterilen emeğin puanla taçlanmasını sağlayacaktı, onun adına üzgünüm" dedi.

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"Başka maçları izlerken de bu pozisyonlardan rahatsız oluyorum"

Penaltı pozisyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaman, "Ama biz kural koyuculara da müdahalede olmalıyız. Eskiden derdik topun nereye gitmesi değil, elin topa gitmesi diye. Çünkü ceza sahası içerisinde insanlar koşarken, sadece benim için söylemiyorum tüm takımlar için söylüyorum, herkesin yapınca canı yanıyor. Daha koşarken oyuncu elini arkaya bağlayarak gidiyor. Bu insan doğasına ve fizik doğasına aykırı. Bunlarda belki bir düzenlemeye gidebilirler. İlla ki kural koyuculardan bunu beklememek lazım. Bu konuda biraz daha hassas olunabilir. Şahsen ben başka maçları izlerken de bu pozisyonlardan rahatsız oluyorum, ben bugün canım yandığım için bunu söylemiyorum" ifadelerini kullandı.

Zor müsabakalar oynayacaklarını belirten Karaman, "Tabii ki düşme hattındaki takımların tamamı çok ciddi ateş içerisinde zor müsabakalar oynayacaklar. Biz de bunlara dahiliz. Daha sonraki müsabakalarda yine rakipler diyebileceğimiz takımlarla oynayacağız. Bunlarda en az hatayı yapan, en iyi hücum eden, pozisyonlarını iyi değerlendiren takımlar mutlu olacak diğerleri üzülecek, bizim üzüldüğümüz gibi. Konyaspor kazandı, onları tebrik ediyorum. Bundan sonraki oynayacakları müsabakalarda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 01:17 

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan hakem tepkisi! - Son Dakika Spor
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