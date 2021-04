SPOR Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uygun: Kazanmak istediğimiz bir maç bizi bekliyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uygun: Kazanmak istediğimiz bir maç bizi bekliyor

Doğancan İLEK/RİZE (DHA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 'Çok zor, çekişmeli, bununla birlikte bizim ihtiyacımız olan 3 puanı alabileceğimiz, sahada savaşarak, kazanmak istediğimiz bir maç bizi bekliyor' dedi.

Trabzonspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'da hazırlıklar sürüyor. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'Bu hafta sürecin içerisindeki iyi bir takıma karşı oynayacağız' diyen Uygun 'Her maç çok zordur. Kolay gibi gördüğünüz birçok maçta çok zorlanırsınız istediğinizi alamazsınız ya da zor gördüğünüz maçtan da farklı sonuçlar alırsınız. Rekabetimiz her zaman birbirimizin arasında olacaktır. Takımsal bazda da olacaktır. Sürecin içerisindeki iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biz de biliyoruz. Abdullah Avcı hoca geldikten sonra oyun anlayışı ve planlaması tamamen değişen Trabzonspor'u son haftalarda hep beraber gördük. Çok zor ama çekişmeli, bununla birlikte bizim ihtiyacımız olan 3 puanı alabileceğimiz, o anlamda gerek sistem, gerekse taktiksel olarak sahada savaşarak, kazanmak istediğimiz bir maç bizi bekliyor. Gerek sakatlık, gerek kovid dolayısıyla gelinen süreçte yaşanılan bazı aksiliklerden dolayı eksiklerimiz var. Ama sporcu kardeşlerim, kim oynarsa oynasın her şeye rağmen görevlerini fazlasıyla yerine getirerek layıkıyla benim arzuladığım gerek taktiksel olarak, gerek oyun anlayışı olarak sahada yer alacaktır ve kazanma adına da sahada bütün mücadelesini Rizespor taraftarına yakışır bir şekilde verecektir' dedi.

'FARKLI BİR RİZESPOR'U TARAFTARA İZLETECEĞİZ'

Göztepe maçında alınan mağlubiyeti değerlendiren Uygun, 'Rotasyonda oynattığım bazı arkadaşlar tam istediğim performansı vermemekle birlikte, oynayan arkadaşlar da saha içerisinde yaşadığı antrenman eksiklerini beraber gördük. İstemediğimiz bir gol yiyerek de maalesef mağlup ayrıldık. Bu maçla bizim oyun sisteminde oynayacak futbolcuları belirlemiş olduk. Bu maçta tamamen daha farklı bir Rizespor'u sevenlerimize izleteceğiz' diye konuştu.

'REMY 1-2 HAFTA İÇİNDE HAZIR OLUR'

Remy'nin 1-2 hafta içerisinde tam anlamıyla hazır olabileceğini söyleyen Uygun, 'Çok kaliteli, bir klas, şampiyonluk yaşamış, bize de oynadığı süreçlerde çok büyük katkı sağlamış, çok özel bir futbolcu. Yaşadığı sakatlığa rağmen oynama adına çok istekli ve arzulu. İlk 11'de 90 dakikalık performans için açıkçası şu anda tam anlamıyla hazır değil. Zamanla oynata oynata 1-2 hafta içerisinde tam anlamıyla hazır olacaktır. Golleriyle takımdaki oyun anlayışı ile bize katkı sağlayacaktır' dedi.