Üye Girişi
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uygun, yazdığı kitapla şehit ve gazi çocuklarının eğitimine destek oluyor Açıklaması - Son Dakika

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uygun, yazdığı kitapla şehit ve gazi çocuklarının eğitimine destek oluyor Açıklaması

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:04
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uygun, yazdığı kitapla şehit ve gazi çocuklarının eğitimine destek oluyor Açıklaması, System.String[]

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, antrenörlük döneminde kaleme aldığı "Futbolda trend antrenman (drilleri) ve futbolda güncel bakış" kitabının satışından elde edilen gelirlerin tamamını şehit ve gazi çocuklarına bağışlıyor.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, antrenörlük döneminde kaleme aldığı "Futbolda trend antrenman (drilleri) ve futbolda güncel bakış" kitabının satışından elde edilen gelirlerin tamamını şehit ve gazi çocuklarına bağışlıyor.

Futbolculuk yıllarında birçok takımda forma giyen ve özellikle Kocaelispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra 22 golle Türkiye'de gol kralı olan Uygun, futbolu bıraktığı takım olan Sivasspor'da ilk teknik adamlık kariyerine adım attı.

Özellikle futbol oynadığı günlerde attığı goller sonrası asker selamı veren Uygun, sportmen kişiliğinin yanı sıra antrenman bilimi metotlarının yer aldığı kitabıyla da dikkati çekiyor.

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'u çalıştırmaya devam eden teknik adam, hem kendi hem de Fatih Terim, Giray Bulak, Güvenç Kurtar'a kadar birçok ismin tecrübelerinden yola çıkarak hazırladığı kitabında, bir sezon boyunca yapılması gereken bilgiler yer alıyor.

Uygun, söz konusu kitabından elde edilen gelirleri ise şehit ve gazi çocuklarının eğitimlerine harcıyor.

Yeni sezon öncesi takımının başında Erzurum Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp programını sürdüren Bülent Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitabın konusunun futboldaki antrenman bilimine yönelik olduğunu söyledi.

Uygun, antrenörün el kitabı olması için böyle bir çalışma yaptığını anlatarak, "Futbolda antrenman bilimi yönünden eksik olduğuna inandığımız ve yaşayan faal hocaların böyle bir kitap yazmadığı, yazılanların ise tamamen kendi kişisel hayatlarını anlatan kitaplar olduğu için antrenörün bir el kitabı olması gerektiği düşüncesine kapıldık." dedi.

Kitap yazma sürecinde birçok araştırma yaparak yardım aldığını ifade eden Uygun, "Kitap bir antrenörün el kitabı gibi tepeden tırnağa bütün antrenman metotlarının ve bir sezon boyuncu planlama yapmanız gereken bütün bilgilerin bulunduğu çok kapsamlı ve dolu. Bu sürecin içinde birbirinden değerli profesörlerin katkılarının yanı sıra bizim kendi yaşanmışlıklarımız, ekibimdeki yardımcı hocaların katkıları var. UEFA'nın da drillerini içine kattığımız bir kitap oldu." diye konuştu.

Kitabın gelirlerinin önemli bir yere gittiğine işaret eden Uygun, şöyle konuştu:

"Önemli ve değerli olan, kitabın gelirlerinin hepsinin ülkemizde vatanı, milleti için şehit ve gazi olan kahraman askerlerimizin çocuklarına bağışlanmasıydı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kitabı alarak da kahramanlarımızın çocuklarının eğitimlerine destek olanlara da ayrıca şükranlarımı sunuyorum."

Bülent Uygun, Rizespor, Şehit, Gazi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uygun, yazdığı kitapla şehit ve gazi çocuklarının eğitimine destek oluyor Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım 11:51 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı 11:40 Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı 11:23 Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı
Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu 11:05 Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış 10:58 Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına geçeceği iddiası gündem oldu 10:53 Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına geçeceği iddiası gündem oldu
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı 10:24 Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil 10:14 R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil

Son Dakika Haberleri
11:58 Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı
11:52 İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı
11:50 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım
11:43 Sarı-Kırmızılar, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak
11:39 Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı
11:24 Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı
11:22 Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı
11:21 Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi
11:03 Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor
10:33 Gökhan'la yolları ayıran ve sağ beke transfer yapamayan Fenerbahçe, kaptan Ozan Tufan'a tutundu
İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı         
11:52
Sarı-Kırmızılar, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak Sarı-Kırmızılar, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak         
11:44
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı         
11:24
Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi         
11:22
Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor         
11:03
Kanaldan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı Kanaldan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı         
10:55
Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti         
10:31
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp         
10:22
15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler? 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?         
09:59
Kar maskeli ve kılıçlı hırsız, akaryakıt istasyonunu böyle soydu Kar maskeli ve kılıçlı hırsız, akaryakıt istasyonunu böyle soydu         
09:52
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim         
18:49
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 12:02:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uygun, yazdığı kitapla şehit ve gazi çocuklarının eğitimine destek oluyor Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement