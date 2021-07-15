Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uygun, yazdığı kitapla şehit ve gazi çocuklarının eğitimine destek oluyor Açıklaması

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, antrenörlük döneminde kaleme aldığı "Futbolda trend antrenman (drilleri) ve futbolda güncel bakış" kitabının satışından elde edilen gelirlerin tamamını şehit ve gazi çocuklarına bağışlıyor.

Futbolculuk yıllarında birçok takımda forma giyen ve özellikle Kocaelispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra 22 golle Türkiye'de gol kralı olan Uygun, futbolu bıraktığı takım olan Sivasspor'da ilk teknik adamlık kariyerine adım attı.

Özellikle futbol oynadığı günlerde attığı goller sonrası asker selamı veren Uygun, sportmen kişiliğinin yanı sıra antrenman bilimi metotlarının yer aldığı kitabıyla da dikkati çekiyor.

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'u çalıştırmaya devam eden teknik adam, hem kendi hem de Fatih Terim, Giray Bulak, Güvenç Kurtar'a kadar birçok ismin tecrübelerinden yola çıkarak hazırladığı kitabında, bir sezon boyunca yapılması gereken bilgiler yer alıyor.

Uygun, söz konusu kitabından elde edilen gelirleri ise şehit ve gazi çocuklarının eğitimlerine harcıyor.

Yeni sezon öncesi takımının başında Erzurum Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp programını sürdüren Bülent Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitabın konusunun futboldaki antrenman bilimine yönelik olduğunu söyledi.

Uygun, antrenörün el kitabı olması için böyle bir çalışma yaptığını anlatarak, "Futbolda antrenman bilimi yönünden eksik olduğuna inandığımız ve yaşayan faal hocaların böyle bir kitap yazmadığı, yazılanların ise tamamen kendi kişisel hayatlarını anlatan kitaplar olduğu için antrenörün bir el kitabı olması gerektiği düşüncesine kapıldık." dedi.

Kitap yazma sürecinde birçok araştırma yaparak yardım aldığını ifade eden Uygun, "Kitap bir antrenörün el kitabı gibi tepeden tırnağa bütün antrenman metotlarının ve bir sezon boyuncu planlama yapmanız gereken bütün bilgilerin bulunduğu çok kapsamlı ve dolu. Bu sürecin içinde birbirinden değerli profesörlerin katkılarının yanı sıra bizim kendi yaşanmışlıklarımız, ekibimdeki yardımcı hocaların katkıları var. UEFA'nın da drillerini içine kattığımız bir kitap oldu." diye konuştu.

Kitabın gelirlerinin önemli bir yere gittiğine işaret eden Uygun, şöyle konuştu:

"Önemli ve değerli olan, kitabın gelirlerinin hepsinin ülkemizde vatanı, milleti için şehit ve gazi olan kahraman askerlerimizin çocuklarına bağışlanmasıydı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kitabı alarak da kahramanlarımızın çocuklarının eğitimlerine destek olanlara da ayrıca şükranlarımı sunuyorum."