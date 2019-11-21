Çaykur Rizespor Tolgay Arslan'a talip

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Ancak Çaykur Rizespor 'un, gurbetçi orta saha oyuncusuyla ilgilendiği öğrenildi. Karadeniz ekibi, Tolgay'ı sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.

Sarı- Lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri değrelendirmeye hazır. Tolgay için henüz resmi teklif yok.

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