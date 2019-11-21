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Çaykur Rizespor Tolgay Arslan'a talip
6 saat önce
Sarı- Lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri değrelendirmeye hazır. Tolgay için henüz resmi teklif yok.Ancak Çaykur Rizespor'un, gurbetçi orta saha oyuncusuyla ilgilendiği öğrenildi.
Sarı- Lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri değrelendirmeye hazır. Tolgay için henüz resmi teklif yok.
Ancak Çaykur Rizespor'un, gurbetçi orta saha oyuncusuyla ilgilendiği öğrenildi. Karadeniz ekibi, Tolgay'ı sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.
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Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:06
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