Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor Tolgay Arslan'a talip
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Çaykur Rizespor Tolgay Arslan'a talip

6 saat önce

Sarı- Lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri değrelendirmeye hazır. Tolgay için henüz resmi teklif yok.Ancak Çaykur Rizespor'un, gurbetçi orta saha oyuncusuyla ilgilendiği öğrenildi.

Çaykur Rizespor Tolgay Arslan'a talip, System.String[]

Sarı- Lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri değrelendirmeye hazır. Tolgay için henüz resmi teklif yok.


Ancak Çaykur Rizespor'un, gurbetçi orta saha oyuncusuyla ilgilendiği öğrenildi. Karadeniz ekibi, Tolgay'ı sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.

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Çaykur Rizespor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:06 
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