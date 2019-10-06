Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı öncesi dostluk rüzgarı
Son Dakika Spor Haber

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı öncesi dostluk rüzgarı

15 dakika önce

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi iki takım arasında geçtiğimiz sezonlarda yaşanan gerginliğin yerine dostluk rüzgarları esmeye başladı.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı öncesi dostluk rüzgarı, System.String[]

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi iki takım arasında geçtiğimiz sezonlarda yaşanan gerginliğin yerine dostluk rüzgarları esmeye başladı.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu'nun girişimleri ve çabası sonucu geçtiğimiz sezonlarda iki komşu şehir arasında yaşanan gerginliğin son bulması bekleniyor. İki camianın ileri gelenlerinin öncülük ettiği girişimlerin sonuç vermesi üzerine bu akşam saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Karadeniz derbisinin dostluk havasında geçmesi beklenirken, TFF Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, uzun süreden beri iki komşu şehir arasında yaşanan gerginliğin son bulması için bir dizi çalışma yapmıştı. Hacıkerimoğlu, iki takımın taraftar gruplarıyla da görüşerek maç öncesi ve sonrasında gerginliğin yaşanmamasını istemişti. Karadeniz'e yakışır bir görüntü verilmesi gerektiğini belirten Hacıkerimoğlu'nun bu girişimleriyle iki komşu takım arasında yaşanan gerginliğin yerine dostluk rüzgarları esmeye başladı. - TRABZON

Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Çaykur, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tractor Sazi, Fenerbahçe'nin istediği Hatem Ben Arfa'ya teklifte bulundu!
Loris Karius sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak! Fenerbahçe Beko'nun efsane malzemecisi Erkan Karaca, Ali Koç'a türkü söyledi! Fenerbahçe'de Nabil Dirar 4 hafta yok!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 14:39:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı öncesi dostluk rüzgarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]