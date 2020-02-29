Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal ile karşılıklı... - Son Dakika Spor
Çaykur Rizespor, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal ile karşılıklı...
6 saat önce
Çaykur Rizespor, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:29 Kaynak: İHA
Son Dakika Obi Mikel, cezası sebebiyle Fenerbahçe maçında oynayamayacak Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının ardından - Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal, görevinden ayrıldı Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Karatepe: Ayarımız bozuldu