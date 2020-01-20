Çaykur Rizespor, Ukraynalı forvet Boriachuk ile anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Ukraynalı forvet Boriachuk ile anlaştı - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor, Ukraynalı forvet Boriachuk ile anlaştı

6 saat önce

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sportif direktör Yılmaz Bal'ın Shakhtar Donetsk Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Sergii Palkin ile Kiev'de yaptığı görüşmelerin ardından kulüp ve oyuncu ile prensip anlaşması sağlandığı kaydedildi.

Çaykur Rizespor, Ukraynalı forvet Boriachuk ile anlaştı, System.String[]

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sportif direktör Yılmaz Bal'ın Shakhtar Donetsk Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Sergii Palkin ile Kiev'de yaptığı görüşmelerin ardından kulüp ve oyuncu ile prensip anlaşması sağlandığı kaydedildi.


İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki oyuncunun bu akşam Rize'ye geldiği belirtildi.


Açıklamada, Andrii Boriachuk transferinde yeşil-mavili ekibe gösterdiği yakın ilgiden dolayı Palkin'e teşekkür edildi.


Shakhtar Donetsk, Kiev, Rize, CEO, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:59 
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