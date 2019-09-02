Son Dakika Haberleri: Çaykur rizespor, umar aminu'yu kadrosuna kattı
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Çaykur rizespor, umar aminu'yu kadrosuna kattı

6 saat önce

Çaykur Rizespor, Umar Aminu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Çaykur rizespor, umar aminu'yu kadrosuna kattı, System.String[]
Çaykur Rizespor, Umar Aminu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Transfer döneminin bitmesine saatler kala Çaykur Rizespor, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer verdiği Umar Aminu'yu 3+1 yıllığına renklerine bağladı. Rizespor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çaykur Rizesporumuz geçtiğimiz sezon kiralık olarak formamızı giyen Umar Aminu ile sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu kendisini 3+1 yıllığına yeşil mavili renklere bağlayan sözleşmeyi Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile bugün İstanbul'da imzaladı. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."


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Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:29 Kaynak: DHA
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