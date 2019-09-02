Çaykur rizespor, umar aminu'yu kadrosuna kattı
6 saat önce
Çaykur Rizespor, Umar Aminu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Çaykur Rizespor Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:29 Kaynak: DHA
, Umar Aminu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Transfer döneminin bitmesine saatler kala Çaykur Rizespor, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Karadeniz
ekibi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer verdiği Umar Aminu'yu 3+1 yıllığına renklerine bağladı. Rizespor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çaykur Rizesporumuz geçtiğimiz sezon kiralık olarak formamızı giyen Umar Aminu ile sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu kendisini 3+1 yıllığına yeşil mavili renklere bağlayan sözleşmeyi Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile bugün İstanbul
'da imzaladı. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."
Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ı kiraladı! Beşiktaş, Okaka'ya transfer teklifinde bulundu! Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak: Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm Galatasaray, Radamel Falcao'yu resmen açıkladı!