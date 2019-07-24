Çaykur Rizespor'un Bolu kampı başladı - BOLU
41 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Bolu'da kampa girdi.
Spor Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:57 Kaynak: AA
Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Bolu
'da kampa girdi. Kara yoluyla kente gelen kafile, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde bulunan bir otelde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
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