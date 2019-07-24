Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'un Bolu kampı başladı - BOLU
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Çaykur Rizespor'un Bolu kampı başladı - BOLU

41 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Bolu'da kampa girdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Bolu'da kampa girdi. Kara yoluyla kente gelen kafile, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde bulunan bir otelde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Çaykur Rizespor'un Bolu kampı başladı - BOLU
Çaykur Rizespor, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:57 Kaynak: AA
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