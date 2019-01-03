Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'un Devre Arası Kampı

Çaykur Rizespor'un Devre Arası Kampı

18 dakika önce

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor'un Devre Arası Kampı, System.String[]
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan yeşil-mavili ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Koşuyla başlayan idman, güç ve dayanıklılık çalışmasıyla devam etti.

İzinli olan Braian Samudio ve Fernando Boldrin antrenmanda yer almadı. İki oyuncunun da yarın sabah kampa katılacağı belirtildi. Karadeniz ekibinde, kampa getirilmeyen Armand Traore ve Jaroslaw Jach'ın ise Rize'de çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:11 Kaynak: AA

serik, Antalya, Çaykur Rizespor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göztepe, Claudio Beauvue ve German Cano'yu Takibe Aldı Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a Kiraladığı Orkan Çınar, Geri Dönüyor

İstanbul'a Bu Akşam Sağanak Yağış, Gece Saatlerinde de Kar Yağışı Geliyor Hatayspor'un Yeni Forveti, Eski Fenerbahçeli Bienvenu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 13:29:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'un Devre Arası Kampı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]