Çaykur Rizespor'un en istikrarlısı Melnjak oldu - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'un en istikrarlısı Melnjak oldu

6 saat önce

Çaykur Rizespor'da Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçların tamamında 90 dakika süre alan Dario Melnjak, takımının en istikrarlı futbolcusu oldu.

Çaykur Rizespor'un en istikrarlısı Melnjak oldu, System.String[]

Çaykur Rizespor'da Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçların tamamında 90 dakika süre alan Dario Melnjak, takımının en istikrarlı futbolcusu oldu.

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk yarısını Çaykur Rizespor 20 puanla 12'nci sırada tamamladı. Karadeniz temsilcisinde Hırvat sol bek Dario Melnjak, ilk yarıda oynanan 17 maçın tamamında 90 dakika görev alarak takımının en istikrarlı futbolcusu oldu. Toplam bin 530 dakika süren alan 27 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 2 asist yaparak takımına skor anlamında da önemli katkı sağladı.

Melnjak'ın ardından en fazla süre alan futbolcular; bin 440 dakika ile Mohammed Abarhoun ve bin 231 dakika ile Fernando Boldrin oldu. Çaykur Rizespor'da yerli futbolcular arasında bin 226 dakika ile en fazla görev alan futbolcu milli kaleci Gökhan Akkan oldu. Oğulcan Çağlayan 962 dakika, Abdullah Durak 764 dakika ve Orhan Ovacıklı ise 404 dakika sahada kaldı.

7 FUTBOLCU İLK YARIDA ŞANS BULAMADI

Çaykur Rizespor'un kadrosunda yer alan 7 isim ligin ilk yarısında şans bulamadı. Burak Albayrak, Yusuf Acer, Emirhan Topçu, Muhammet Çelik, Boğaçhan Korkmaz, Eren Karadağ ve Berkay Sandıkçı teknik direktör İsmail Kartal tarafından lig maçlarında tercih edilmedi.

EN GOLCÜ İSİM BOLDRIN OLDU

Çaykur Rizespor'da ilk yarının en üretken ismi Fernando Boldrin oldu. Brezilyalı futbolcu ilk yarıda rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. Oğulcan Çağlayan, Braian Samudio 3, Mohamed Abarhoun, Dario Melnjak, Umar Aminu 2 ve Yan Sasse de 1 kez gol sevinci yaşadı.


Çaykur Rizespor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:34 Kaynak: DHA
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