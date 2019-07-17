Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı
2 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:04 Kaynak: AA
Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor
, Erzurum
'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Karadeniz
ekibi, Erzurum'da bulunan Palandöken
Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 2019-2020 sezonu hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik direktörü İsmail Kartal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Yeşil-mavili ekip, ısınma hareketlerinin ardından teknik çalışma yaptı.
Antrenman, futbolcuların çift kale maç yapmasıyla sona erdi.
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