Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı
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Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Karadeniz ekibi, Erzurum'da bulunan Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 2019-2020 sezonu hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Yeşil-mavili ekip, ısınma hareketlerinin ardından teknik çalışma yaptı.
Antrenman, futbolcuların çift kale maç yapmasıyla sona erdi.
Çaykur Rizespor, Karadeniz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:04 Kaynak: AA
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