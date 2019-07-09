Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı başladı
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Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı başladı

39 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kamp çalışmaları için Erzurum'a geldi.

Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı başladı, System.String[]
Palandöken DAğı, Çaykur Rizespor, Erzurum, Spor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kamp çalışmaları için Erzurum'a geldi.
Kara yoluyla Erzurum'a ulaşan mavi-yeşilli ekip, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ilk antrenmanını yaptı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen ter idmanı, yaklaşık 30 dakika süren koşuyla tamamlandı.
Çaykur Rizespor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:24 Kaynak: AA
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