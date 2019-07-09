Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı başladı
29 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kamp çalışmaları için Erzurum'a geldi.
Spor Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:32 Kaynak: AA
Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor
, kamp çalışmaları için Erzurum
'a geldi.
Kara yoluyla Erzurum'a ulaşan mavi-yeşilli ekip, Palandöken
Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ilk antrenmanını yaptı.
Teknik direktör İsmail Kartal
yönetiminde gerçekleştirilen ter idmanı, yaklaşık 30 dakika süren koşuyla tamamlandı.
Çaykur Rizespor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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