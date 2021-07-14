Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum kampındaki antrenmanlarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-mavili oyuncular, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle idmana başlayan Karadeniz ekibi, dar alanda futbol, bire bir ve ikiye iki yükleme ile antrenmanı sonlandırdı.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarın devam edecek.