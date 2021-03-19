Çaykur Rizespor'un G.Saray maçının ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti - Son Dakika

Çaykur Rizespor'un G.Saray maçının ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti

19.03.2021 22:08
Çaykur Rizespor'un G.Saray maçının ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti, System.String[]

Galatasaray deplasmanında tarihi bir galibiyet alan Çaykur Rizespor'dan maç sonrası çarpıcı bir hamle geldi. 17 yıl sonra Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden Karadeniz ekibinin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olan Çaykur Rizespor, tarihi bir galibiyet aldı. Nefes kesen maçtan 4-3'lük zaferle ayrılan Karadeniz ekibi, Bülent Uygun yönetiminde çıktığı 2 maçtan 6 puan çıkardı ve 12. sıraya yerleşti.

17 yıl sonra Galatasaray deplasmanında gelen zaferin ardından Karadeniz ekibinden flaş bir hamle geldi. Atmaca'nın resmi twitter hesabından maç sonu yapılan paylaşımda, "KDSDSFJKKDFJKASFJKADKJFJKFASKSADGJFJLSDGKLSDFKLADKLADSKSAKLLADSKLADSKLASKLDASLKŞASDFKFASKFKASLSAFKLASKLİAKLİASKLİASFASLKAKAS!! 4-3 yendik!" ifadelerine yer verildi.

Çaykur Rizespor'un G.Saray maçının ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti

HASAN KARTAL: 3 PUANA ÇOK İHTİYACIMIZ VARDI

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, çok güzel bir futbolla Galatasaray'ı 4-3 mağlup ettiklerini söyledi.

Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kartal, "Güzel bir maçtı, heyecanlıydı. Neticede Rizespor olarak biz kazandık. Galatasaray büyük bir kulüp, güzide bir kulüp, taraftarı çok olan bir kulüp. Tabii onların da başarılı olmasını isteriz ama 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Rizespor olarak iyi oynadık, başardık ve kazandık. Hem çocukları hem hocamızı kutluyorum. Hocamızla da yeni başlamamıza rağmen çok iyi bir uyum içerisindeyiz. İnşallah böyle devam ederiz. Ligi çok daha iyi bir yerde bitiririz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hasan Kartal, mücadelenin son anlarında saha kenarında iki yedek kulübesi arasında yaşanan gerginlikle ilgili ise "Maç içerisinde heyecanlı olaylar olabilir. O anda iki hoca birbirini kırmış da olabilir, bunlar normal şeyler. Ufak tefek şeyleri normal karşılayacağız. Güzel ve heyecanlı bir maçtı. Sonuç da bizim lehimize oldu. İnşallah bundan sonra daha da iyi devam ederiz." şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı, teknik direktör Bülent Uygun ile çok iyi bir hava yakaladıklarını da belirterek, "Bülent hoca gerçekten çok iyi elektrik aldığımız, gayet rahat konuştuğumuz bir hoca. Yerli hocalara bana göre daha çok önem vermek gerekir, çünkü her şeyi daha rahat konuşabiliyoruz, espri yapabiliyoruz, her şeyiyle bütünleşebiliyoruz. Bülent hoca hem takımı birleştirdi hem yönetimle de çok iyi anlaşma halinde. Sanıyorum Bülent hoca ile daha iyi yerlere geliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Çaykur Rizespor'un G.Saray maçının ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti

Çaykur Rizespor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'un G.Saray maçının ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti - Son Dakika Spor


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