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Çaykur Rizespor'un hazırlıklara başlayacağı tarih ertelendi
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, daha önce belirlenen antrenman programının ertelendiği bildirildi.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, daha önce belirlenen antrenman programının ertelendiği bildirildi.
Çaykur Rizespor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce 27 Mart Cuma gününün, antrenman programının başlangıcı olarak planlandığını belirtti.
Mevcut koşulları dikkate alarak programın ileri tarihe alındığını kaydeden Türüt, "Ülke genelinde virüsle mücadele çalışmaları yoğun şekilde sürdürülmektedir. Gelişmelere göre yeni bir takvim belirlenecektir. Evde kal Türkiye. Önce sağlık, sonra futbol." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:04 Kaynak: AA
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